Isparta'da Kuvvetli Rüzgar Minare Uçurdu

ISPARTA'da Halıkent Camisi'nin 2 minaresinin aleminin, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtuğu anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte, dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle, Ayazmana Halıkent Mahallesi'ndeki caminin 2 minaresinin alemi yıkıldı. Alemin düştüğü anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Rüzgar nedeniyle kentte çok sayıda ağaç da devrildi. Devrilen ağaçlarI belediye ekipleri temizledi. Yedişehitler Mahallesi'nde ise 3 katlı evin bacası yıkıldı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Isparta çevresinde gece yarısına kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 yer yer 80 km/sa) nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.