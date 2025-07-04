Isparta'da Motosiklet Kazası

ISPARTA'da Devran Çalışçı motosikletiyle, seyir halindeyken şerit değiştirerek önüne geçen otomobile çarpmamak için manevra yapınca savrulduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Köprücük kemiği kırılan Çalışçı, taburcu olduktan sonra otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.

Kaza geçen 23 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Devran Çalışçı'nın kullandığı 32 AFG 856 plakalı motosiklet caddede seyir halindeyken ışıklı kavşağa yaklaştığında sağ şeritte bulunan otomobilin ani manevra yaparak önüne çıkmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Kazada motosikletten düşen Çalışçı yaralandı. Çevredekilerin yardım ettiği Çalışçı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Köprücük kemiği kırılan Çalışçı aynı gün tedavisinin ardından taburcu edildi.

Taburcu olduktan sonra otomobil sürücüsünden şikayetçi olan Çalışçı, kazayı şöyle anlattı:

"Özkanlar Kavşağı alt geçidinden çıktıktan sonra kent merkezine doğru ilerlerken, ışıklı kavşağa geldiğimde yeşil ışık yandığını gördüm. Aynı istikamette en sağ şeritteki otomobili ani manevra yaparak önüne geçmeye çalıştı. Otomobile çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybettim, yola savruldum. Otomobil sürücüsü de bu sırada karşı istikamete geçerek aracını park ettikten sonra yanıma geldi. Otomobil sürücüsü 'bir şeyin yok' dedikten sonra olay yerinden ayrılıp aracına binerek uzaklaştı."

KAZA KAMERADA

Çalışçı'nın kazası mobese kameralarına yansıdı. Çalışçı'nın motosikletiyle ilerlerken kavşakta yeşil ışığın yanmasıyla manevra yaparak yolun sol şeridine geçen otomobile çarpmamak için manevra yapıp savrulduğu görüldüyor. Kaza sonrası otomobil sürücüsünün aracını park ederek olay yerine geldiği ve yaklaşık 15 saniye durduktan sonra aracına binerek uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -