Isparta'da Motosiklet Kazası Sonucu Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

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Isparta'da motosikletlerin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Sav beldesinde, 8 Ağustos'ta motosikletlerin çarpışması sonucu ağır yaralanan Süleyman Bulgurcu, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

E.K'nin kullandığı motosiklet, ana yola ters yönden giren Süleyman Bulgurcu'nun kullandığı 3 tekerlekli elektrikli motosikletle çarpışmış, Bulgurcu ağır yaralanmıştı.

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, Bulgurcu'nun kullandığı 3 tekerlekli elektrikli motosikletin, ana yola ters yönden girdiği sırada, şeridinde ilerleyen başka bir motosikletle çarpışması, sürücünün savrulması ve çevredekilerin kaza yerindekilere yardım etmesi yer alıyor.