Isparta'da Motosikletli Saldırı

16.08.2025 15:10
Fatih Irmak, yol isteme yüzünden motosikletlilerin saldırısına uğrayarak şikayetçi oldu.

ISPARTA'da otomobil sürücüsü Fatih Irmak, yol istediği 2 motosikletlinin hem kendisini hem de ailesini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Olay cep telefonu kamerasına yansırken, Fatih Irmak, "Bu şahısların salıverildiklerini öğrendim. Biz burada kabusu yaşadık. Psikolojimiz bozuk. Can güvenliğimiz yok" dedi.

Olay, 12 Ağustos günü saat 23.30 sıralarında Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Fatih Irmak ile önünde seyir halindeki motosiklet sürücüleri H.E. ve H.G. arasında iddiaya göre; yol isteme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Irmak, araçtaki eşi ve 2 çocuğu ile H.E. ve H.G. arasında arbedede yaşandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih Irmak, eşi Ayşin Irmak, çocukları Z. ve C. hastaneye başvurduktan sonra polis merkezine giderek 2 kişi hakkında şikayetçi oldu. H.E. ve H.G., polis merkezindeki ifade sonrası serbest bırakıldı.

'SON SÜRATLE GELDİKLERİNİ FARK ETTİM'

Fatih Irmak, "Ailemle tali yoldan evime doğru giderken önümdeki 2 motosikletlinin yolu kapatmış şekilde zikzak çizdiğini görmemle 'Tehlike yaratabilirler' diye kornaya basıp, yol istedim. Biraz kenara çekildiklerinde 'yola sığamadın mı' diyerek küfretmeye başladılar. Ardından peşime düşüp, motosiklet üzerindeyken arabamı tekmelediler. 600 metre civarı ileride araca bakmak, soluklanmak için durduğumda 112 Çağrı Merkezi'ni aradım. Bu sırada onların peşimden son sürat geldiklerini fark ettim. Motosikletleri atarak benim ve ailemin üzerine saldırdılar. Küfürler, tekmeler, tokatlar, hareketler ettiler. Bir tanesi 'sizin karnınızı mermiyle doğru doldururum' diye tehdit etti. Bu 2 şahıs, beni istinat duvarına attı. Tel örgü olmasaydı, aşağı düşecektim. Kızım ve eşim, beni kurtarmaya çalışırken onlara da yumruklarla saldırdılar" dedi.

'POLİS DE ŞİKAYETÇİ OLDU'

Şüphelilerin olayı görüp gelen çevredekilere ve polise de saldırdıklarını iddia eden Fatih Irmak, "Yardımcı olmaya çalışan vatandaşı, benim arabamın üzerine attılar. Ben yine bu arada 112 Çağrı Merkezi'ni aradım. Olaya müdahale için gelen polis kardeşimiz de ciddi şekilde zarar gördü. Kendisi de şikayetçi oldu" diye konuştu. Polislerin olay yerine geldikten sonra bile şüphelilerin kendilerine hakaret ettiğini anlatan Irmak, "Kızıma karşı ağza alınmayacak küfürler eşliğinde tekrar saldırma eşiğine geldi" diye konuştu.

'GEREKLİ CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM'

Tüm aile bireylerinin psikolojik olarak yıprandığını ve korktuğunu söyleyen Irmak, şöyle dedi: "Bu şahısların salıverildiklerini öğrendim. Ben 4 çocuğumun babasıyım. Biz burada kabusu yaşadık. Bu insanların bize hala zarar verme şansları var. Psikolojimiz bozuk. Can güvenliğimiz yok. Bunun için yargı sürecinin ivedilikle yerine getirilmesini talep ediyoruz. Suçluların gerekli cezayı almasını istiyorum. Başka ailelere bu tip davranış içerisinde bulunmaya cesaret edemesinler istiyorum. Sonuna kadar bu işin takipçisi, davacısı ve şikayetçisiyiz. Acaba ailemizden biri zarar görür mü endişesini duymak istemiyoruz." Diğer yandan olay, ailenin büyük kızı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Fatih Irmak, Motosiklet, Otomobil, Isparta, Son Dakika

