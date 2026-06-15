Mersin'de vicdanları yaralayan görüntü: Kediyi çuvala koyup atmaya kalktı

Mersin’de bir kadının, bir kediyi çuvala koyup ağzını bağlayarak sokağa atmaya çalıştığı anlar bir motokuryenin kamerasına yansıdı. Duyarlı kuryenin müdahalesiyle kedi son anda kurtarılırken, kadının "Atacağım bunu" sözleri sosyal medyada infial yarattı.

Sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve vicdansızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Mersin'de sipariş teslimatına giden bir motokurye, kaldırımda elindeki beyaz çuvalla yürüyen bir kadını fark etti. Çuvaldan gelen sesler üzerine durumdan şüphelenen kurye, motorunu durdurarak kadının yanına gitti.

"NE İŞİ VAR ÇUVALDA KEDİNİN?"

Kuryenin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlarda, kadının elindeki çuvalın içinde bir kedinin çırpındığı görüldü. Duruma hemen müdahale eden kurye, "Abla çuvalda kedinin ne işi var? Günah ya!" diyerek tepki gösterdi. Yabancı uyruklu olduğu anlaşılan kadının ise kuryenin uyarılarına aldırmadan, kediyi evde istemediğini ve çöpe ya da sokağa atacağını ifade eden el hareketleri yapması dikkat çekti.

"MÜSLÜMAN DEĞİL MİSİN ABLA SEN ?

Duyarlı motokurye, kadının elindeki çuvalı hemen alarak motorunun bagajına koydu. Çuvalın sıkıca bağlanan ağzını çözen kurye, içeride nefessiz kalmak üzere olan kediyi kurtardı. Korkudan titreyen kediyi severek sakinleştirmeye çalışan genç kurye, arkasını dönüp giden kadına, "Yazık abla günah ya, Müslüman değil misin sen? Ben bunu götüreceğim, Allah var!" diyerek sitem etti.

Motokuryenin hemen çuvaldan çıkardığı minik kedinin korku dolu gözlerler etrafa baktığı görülürken, vicdansız kadın da geri dönüp boşalan çuvalı kuryenin elinden aldı.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar kısa sürede binlerce yorum ve tepki topladı. Kullanıcılar, duyarlı motokuryeye teşekkür yağdırırken, kediye bu eziyeti reva gören kadın hakkında yasal işlem yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.