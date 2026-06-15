Efsane isim ilk kez açıkladı: Beşiktaş'a başkan olacağım - Son Dakika
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Efsane isim ilk kez açıkladı: Beşiktaş'a başkan olacağım

Efsane isim ilk kez açıkladı: Beşiktaş\'a başkan olacağım
15.06.2026 20:49
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Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Ali Gültiken, siyah-beyazlı kulüpte gelecekte başkanlık görevine talip olabileceğini açıkladı.

Feyyaz Uçar'ın YouTube kanalına konuk olan Ali Gültiken, eski takım arkadaşları Feyyaz Uçar ve Metin Tekin ile birlikte katıldığı sohbet programında Beşiktaş'a dair önemli açıklamalarda bulundu. Ali Gültiken, siyah-beyazlı kulüpte gelecekte başkanlık veya üst düzey yönetim görevi üstlenebileceğinin güçlü sinyalini verdi.

''ÇOK DEĞERLİ BİR KUŞAĞIMIZ VAR''

Feyyaz Uçar'ın "Var mı Ali, güzel bir proje önümüzdeki dönemde? Beşiktaş'a faydalı olmak adına..." sorusu üzerine Gültiken, "Şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum Feyyazcığım; şimdi hepimizin bu camianın içerisinde yaşadığı muazzam günler var ve çok da değerli bir kuşağımız var. Yalnız bizden ibaret değil; Şifo'sundan, Rıza'sından, Gökhan'ından, Ulvi'sinden, Kadir'inden... Bir sürü isim sayabiliriz. Bunların hepsinin hakikaten çok önemli deneyimleri var. Beşiktaş'a çok büyük katkıları oldu, bundan sonra da olacağını düşünüyorum." dedi. 

Efsane isim ilk kez açıkladı: Beşiktaş'a başkan olacağım

''ŞAHSIM ADINA DÜŞÜNME SIRASI GELDİ''

Yaş itibarıyla belirli bir olgunluğa ulaştıklarını belirten Gültiken, Beşiktaş'a hizmet noktasında yeni sorumluluklar alma zamanının geldiğini vurgulayarak, "Yaşımız itibarıyla da belli bir yaşlara geldik. Hizmet noktasında da bundan sonra başkanlıktır, başkanlık süreçlerini etkileyebilecek noktalardır... Bence bu noktaları da artık ciddi şekilde şahsım adına düşünme sırasının geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

Efsane isim ilk kez açıkladı: Beşiktaş'a başkan olacağım

''ÇİZMELERİ HEP BİRLİKTE GİYECEĞİZ''

Metin Tekin'in "Biz de heyecanla destekleriz" sözleri üzerine Gültiken, Beşiktaş'ın ihtiyacı halinde sorumluluk almaya hazır olduklarını belirtti:

"Dediğim gibi çizmeleri de giyeceğiz hep beraber. Bundan sonraki süreç içerisinde temennimiz tabii ki takımımızın başarılı olması, yönetimimizin başarılı olması, süreçlerin süreklilikle devam edebilmesi... Ama oluşabilecek sıkıntılı bir durum içerisinde de artık bir şekilde bu taşın altına elimizi koyarız hep beraber."

''ADAYLIĞIMIZI KOYARIZ''

Feyyaz Uçar'ın "Yani diyorsun ki başkanlık söz konusu olduğunda elimi taşın altına koyarım" yorumuna ise Gültiken, "Koyarız hep beraber diyorum. Başkanlık... Adaylığımızı koyarız hep beraber diyorum" diyerek yanıt verdi.

Ali Gültiken, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efsane isim ilk kez açıkladı: Beşiktaş'a başkan olacağım - Son Dakika

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