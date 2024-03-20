Isparta'nın Gelendost ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Ekrem D'nin (66) kullandığı 07 L 6386 plakalı otomobil, Madenli- Bağıllı köylerini bağlayan yolda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ekrem D'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ağır yaralanan Gülizar D. (67) ve Muharrem U. (70) Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Isparta'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
Konya'da bulunan Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi, down sendromlu bireyler ve ailelerine hizmet sunarak yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Merkezde down sendromlu bireylere özel eğitimler, fizyoterapi, spor, dil ve konuşma terapisi gibi hizmetler veriliyor. Ayrıca, down sendromlu bireylerin topluma uyum sağlamaları için hayat boyu öğrenme programı uygulanıyor. Merkezde ailelere de psikolojik destek sağlanıyor ve çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Ailelerin ve yardımseverlerin desteğiyle merkezdeki eğitim masraflarının büyük bir kısmı karşılanıyor.
Ferizli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı İsmail Gündoğdu, Bakırlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Gündoğdu, halk buluşmasında Ferizli için çalışacaklarını ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca, mahalledeki çalışmalar hakkında bilgi verdi ve doğal gaz müjdesi verdi. Programa katılan AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ise Cumhur İttifakı'na destek çağrısı yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli programlar için Şanlıurfa'ya geldi. Konut temel atma töreni, görüşmeler ve istişare toplantısı yapacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yurdun doğu bölgelerinde bugün ve yarın kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışlar zamanla karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülecek. Doğu Akdeniz'de ise sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Düzce Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi evde sağlık hizmetleri birimi, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında huzurevlerinde kalan yaşlılara ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi. Ayrıca, büyüklerin ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı ve ziyaret edilen yaşlılara çiçek takdim edildi.
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, elektrikli otomobillerde çıkan batarya kaynaklı yangına su ile müdahale edilmemesi gerektiğini bildirdi. Varol, elektrikli araçların avantajlarından bahsederek, batarya konusunda yapılan bilimsel çalışmaların yetersiz olduğunu belirtti. Elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon bataryaların uzun menzilli ve kullanışlı olmasına rağmen, darbe aldıklarında içlerindeki sıvı gazın açığa çıkarak yangına sebep olduğunu ifade etti. Varol, batarya yangınlarının söndürülmesi için kuru kimyevi köpükler ve kuru tozların kullanılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bataryaların aşırı sıcaklıkta sorun çıkarabileceğini ve bu durumları önlemek için tedbirler alınması gerektiğini söyledi.
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