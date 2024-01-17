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Isparta'da Otomobilin Refüje Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da Otomobilin Refüje Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında, Yasin Y. idaresindeki otomobil refüje çarptı. Kazada sürücü ile birlikte Atakan Çoban yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen Çoban hayatını kaybetti.

Isparta\'da Otomobilin Refüje Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
17.01.2024 - 00:35,
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Isparta'da otomobilin refüje çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yasin Y. (24) idaresindeki 32 ABV 188 plakalı otomobil, Çünür Mahallesi 102. Cadde'de refüje çarptı.

Yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobildeki sürücü ile Atakan Çoban (24) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Çoban müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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