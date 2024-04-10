Isparta\'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 10 Yaralı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsmail Haniye'ye başsağlığı diledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'yle telefonda görüşerek İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden üç oğlu ve üç torunu için başsağlığı diledi. Haniye'nin üç oğlu ve üç torunu İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Fidan, üç oğlu ve üç torununu kaybeden Haniye'ye başsağlığı dileklerini iletti.