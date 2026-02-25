Isparta'da Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'da Ramazan Etkinlikleri

Isparta\'da Ramazan Etkinlikleri
25.02.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında öğrenciler davulcu ile buluştu.

Isparta'da okullarda öğrencilerin ramazanın manevi atmosferini yaşayabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında Isparta'da ilkokul öğrencileri ramazan davulcusuyla bir araya geldi.

Davraz Mahallesi'ndeki Gülbirlik İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yöresel kıyafetleriyle okula gelen ramazan davulcusu, davul çalıp mani okudu. Sınıflara taşınan asırlık gelenekle öğrenciler de manilere eşlik etti.

Okul Müdürü Hasan Kantekin, gazetecilere, ramazan ayının paylaşma ve birlik ruhunun en yoğun yaşandığı dönemlerden biri olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuz doğrultusunda okulda her gün çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getiren Kantekin, "Bugün ramazan davulcusunu okulumuza davet ettik. Çocuklarımız hem ramazan ayının manevi atmosferini hissediyor hem de bu kültürel değeri yaşayarak öğreniyor." dedi.

2. sınıf öğrencisi Emir Asaf Tekal da okullarında ramazan davulcusunu gördükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Öğrencilerden Ecrinnaz Kaplan ise bu yıl ramazan ayının çok daha renkli geçtiğini anlattı.

Doğuş Pekşen de okulda yapılan etkinliklerle ramazanı daha iyi anladıklarını ifade etti.

Isparta'da uzun yıllardır ramazan davulculuğu yapan Umut Acabey ise ilkokul öğrencileriyle bir araya gelmenin kendisi için ayrı anlam taşıdığını belirterek, çocukların manilere coşkuyla eşlik etmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Isparta, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
“Deprem üretmez“ denilen bölge için uzmanından kritik uyarı "Deprem üretmez" denilen bölge için uzmanından kritik uyarı
Fener taraftarını kahreden haber geldi Fener taraftarını kahreden haber geldi

10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
09:57
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
08:53
17 yaşındaki İremnur’dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 11:17:11. #7.11#
SON DAKİKA: Isparta'da Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.