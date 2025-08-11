Isparta\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Isparta'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, Sanayi Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada, 366 sikke, 115 tarihi obje, 3 arama dedektörü ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
