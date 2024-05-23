Isparta'da toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Isparta'da toz taşınımı etkili oldu

Isparta\'da toz taşınımı etkili oldu

Isparta'da toz taşınımı nedeniyle park halindeki otomobillerin üzeri çamurlandı. Vatandaşlar araçlarını temizlemek için kendi imkanlarını kullanırken bazıları oto yıkamacılara gitti. Oto yıkama işletme sahipleri ise çamur yağışının işlerinde yoğunluk oluşturduğunu belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise gök gürültülü sağanak yağışların Isparta genelinde etkili olacağı uyarısında bulundu.

23.05.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da toz taşınımı etkili oldu.

Kentte toz taşınımı nedeniyle park halindeki otomobillerin üzeri çamurlandı. Araçları kirlenen vatandaşlardan bazıları kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları da oto yıkamacılara gitti.

Oto yıkama işletme sahiplerinden Fatih Karatuğ, yağmurlu havalarda işlerinin sakinleştiğini ancak çamur yağdığı zaman işlerinde yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, gök gürültülü sağanak yağışların Isparta genelinde etkili olacağını uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta, Çevre, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:19 Merkez Bankası’ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar
14:57 Samimi başlayan görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
13:49 Ata Emre’yi öldüren şüphelinin babasına “ağırlaştırılmış müebbet“ istemi Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına "ağırlaştırılmış müebbet" istemi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
16:18 Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi
16:11 Kupayı kim alacak İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri Kupayı kim alacak? İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
13:55 Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum
13:49 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’dan ses var Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var
13:47 Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı Sır perdesi aralandı Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı! Sır perdesi aralandı
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
12:54 Müjde Uzman’ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl’dan yorum: Tükense bende tükenirdi Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl'dan yorum: Tükense bende tükenirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 16:48:26. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta'da toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement