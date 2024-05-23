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Isparta'da toz taşınımı etkili oldu.

Kentte toz taşınımı nedeniyle park halindeki otomobillerin üzeri çamurlandı. Araçları kirlenen vatandaşlardan bazıları kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları da oto yıkamacılara gitti.

Oto yıkama işletme sahiplerinden Fatih Karatuğ, yağmurlu havalarda işlerinin sakinleştiğini ancak çamur yağdığı zaman işlerinde yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, gök gürültülü sağanak yağışların Isparta genelinde etkili olacağını uyarısı yapıldı.