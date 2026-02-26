Isparta'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün iftar saatine dakikalar kala Bedre Plajı mevkisinde meydana geldi. Süleyman Emre Çil (21) yönetimindeki 32 FH 780 plakalı otomobil ile Aziz Dundaş'ın (26) kullandığı 32 ADF 141 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Süleyman Emre Çil ile araçta yolcu olarak bulunan Hediye Çil (52), Fehime Şimşek (42), Esila Şimşek (9) ve kamyonette yolcu olarak bulunan Emrah Çelebi (34) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle yol kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.