Isparta'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

26.02.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğirdir'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün iftar saatine dakikalar kala Bedre Plajı mevkisinde meydana geldi. Süleyman Emre Çil (21) yönetimindeki 32 FH 780 plakalı otomobil ile Aziz Dundaş'ın (26) kullandığı 32 ADF 141 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Süleyman Emre Çil ile araçta yolcu olarak bulunan Hediye Çil (52), Fehime Şimşek (42), Esila Şimşek (9) ve kamyonette yolcu olarak bulunan Emrah Çelebi (34) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle yol kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, Otomobil, Olaylar, Isparta, Eğirdir, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı 16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
3 ile kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi 3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
Kış Olimpiyatları’na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

10:22
Wanda Nara’dan olay hareket Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
10:09
MSÜ Hava Harp Okulu’nda uyuşturucu soruşturması 9 asker gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında
10:08
Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi İşte son durum
Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi! İşte son durum
09:49
TFF’nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
09:36
Rusya, İran’a neden yardım etmiyor Putin açık açık söylemiş
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 10:29:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Isparta'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.