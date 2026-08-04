Isparta'da Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı
Uyuşturucu madde kullanmaktan 11 yıl 9 ay cezası bulunan hükümlü Isparta'da yakalandı.
Isparta'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
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