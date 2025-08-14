Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.