Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
