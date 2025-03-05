Isparta'da Yaban Keçileri Görüntülendi

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Isparta'da yaban keçileri fotokapana yansıdı

ISPARTA - Isparta'da ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapan ile yaban hayatı gözlemlenirken, 5 yaban keçisi görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Isparta sınırlarında bulunan ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar yaban keçilerini kaydetti. Görüntülerde, 5 adet yaban keçilerinin ormanlık alanda dolaştığı ve çevreyi gözlemlediği anlar yer aldı. DKMP ekipleri, yaban hayatını izleme ve koruma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.