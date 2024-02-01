 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinin merdivenlerinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinin merdivenlerinde ölü bulundu

Isparta\'da yalnız yaşayan kişi evinin merdivenlerinde ölü bulundu

Pirimehmet Mahallesi'nde yaşayan terzi Hüseyin Sağlık'ın yalnız yaşadığı evinin merdivenlerinde ölü olarak bulundu. Komşusu durumu polise bildirdi ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sağlık'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, otopsi yapılması için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

01.02.2024 14:43
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinin merdivenlerinde ölü bulundu.

Pirimehmet Mahallesi 1740 Sokak'ta oturan terzi Hüseyin Sağlık'ın (60) yalnız yaşadığı evinin merdivenlerinde hakaretsiz yattığını gören komşusu durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sağlık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, otopsi yapılması amacıyla Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Isparta, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinin merdivenlerinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 16:23:32. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinin merdivenlerinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement