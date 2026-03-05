Isparta\'da Yeşilay Haftası Farkındalığı

Isparta Belediyesi, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Kirazlıdere Sosyal Tesisleri'ndeki cam seyir terasını yeşil renkle aydınlattı.
1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla cam seyir terası, Yeşilayın simgesi olan yeşil ışıkla aydınlatılarak, görsel farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.
Akşam saatlerinde yeşile bürünen teras, vatandaşların da ilgisini çekti. Belediyenin yaptığı çalışmayla bağımlılıkla mücadele konusunda toplumsal duyarlılığa dikkat çekilmesi amaçlandı.
Işıklandırmanın hafta boyunca devam edeceği bildirildi.
