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Isparta'nın Aksu ilçesinde kış aylarında yiyecek arayan yılkı atları yerleşim yeri yakınında görüldü - Son Dakika
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Isparta'nın Aksu ilçesinde kış aylarında yiyecek arayan yılkı atları yerleşim yeri yakınında görüldü

Doğada özgür yaşayan yılkı atları, kış aylarında yiyecek bulamayınca Bahçeli Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin yakınına kadar geldi. Buradaki yeşilliklerde bir süre otlayan atlar, daha sonra yaylalara doğru gözden kayboldu. İlçede zaman zaman görülen yaklaşık 50 civarındaki atın, tarım arazilerine inip, kara yolundan karşıya geçtiği görülüyor.

Isparta\'nın Aksu ilçesinde kış aylarında yiyecek arayan yılkı atları yerleşim yeri yakınında görüldü
16.01.2024 - 17:51,
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Isparta'nın Aksu ilçesinde kış aylarında yiyecek arayan yılkı atları, yerleşim yeri yakınında görüldü.

Doğada özgür yaşayan yılkı atları, kış aylarında yayla ve dağlarda yiyecek bulamayınca Bahçeli Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin yakınına kadar geldi.

Buradaki yeşilliklerde bir süre otlayan atlar, daha sonra geldikleri yaylalara doğru gözden kayboldu.

İlçede zaman zaman görülen yaklaşık 50 civarındaki atın, tarım arazilerine inip, kara yolundan karşıya geçtiği görülüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Isparta'nın Aksu ilçesinde kış aylarında yiyecek arayan yılkı atları yerleşim yeri yakınında görüldü - Son Dakika
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