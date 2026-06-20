Isparta'daki Kaza: Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Isparta'nın Gelendost ilçesi yakınlarında 4 kişinin hayatını kaybettiği tur midibüsü kazasında hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Böylece kaza ölü sayısı 5'e yükseldi. 25 yaralının hastanelerde tedavilerine devam ediliyor. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespitine çalışıldığı öğrenildi.