ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Isparta'nın Gelendost ilçesi yakınlarında 4 kişinin hayatını kaybettiği tur midibüsü kazasında hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Böylece kaza ölü sayısı 5'e yükseldi. 25 yaralının hastanelerde tedavilerine devam ediliyor. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespitine çalışıldığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Isparta'daki Kaza: Ölü Sayısı 5'e Yükseldi - Son Dakika
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