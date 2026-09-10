Isparta Eğirdir\'de çiftçi, mürdüm eriğiyle ürün çeşitliliğini artırdı

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Mahmatlar köyünde yaklaşık 20 yıldır tarımla uğraşan 57 yaşındaki Cengiz Acar, elma ve şeftalinin yanı sıra mürdüm eriği yetiştirerek ürün çeşitliliğini artırıyor.

Acar, özellikle elmaya kıyasla daha düşük maliyetle yetiştirilebilen mürdüm eriğinin uygun koşullarda yüksek verim sağladığını belirtti.

Mürdüm eriği üretiminde ağaç tipinin verimi etkilediğini anlatan Acar, "Klasik bir ağaçtan 200 kilogram mahsul elde edebiliyoruz. Daha bodur tipler olursa 100-150 kilo olabiliyor." dedi.

Bir dönüm araziye ortalama 40-60 ağaç dikilebildiği bilgisini paylaşan Acar, uygun şartlarda bu alandan yaklaşık 10 ton ürün elde edilebildiğini kaydetti.

Ağaçların mart ayında budandığını, ardından çiçeklenme dönemine girdiğini anlatan Acar, çiçeklerin dökülmesiyle nohut büyüklüğündeki meyvelerin oluşmaya başladığını söyledi.

Meyvelerin ağustos ayına kadar olgunlaştığını aktaran Acar, hasadın ağustos sonunda başlayıp eylül sonuna kadar devam ettiğini bildirdi.

Eğirdir Gölü çevresindeki iklim ve doğal koşulların yetiştirilen meyvelere kendine özgü aroma kazandırdığını belirten Acar, bölgenin bu yönünün ürün kalitesine olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

Elma, mürdüm eriği ve şeftali gibi farklı meyve türleri yetiştirdiklerini anlatan Acar, verimli ve kaliteli üretim için çiftçilerin gübreleme, ilaçlama ve yetiştiricilik teknikleri konusunda bilgilendirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Üreticilere yönelik bilgilendirici ve uygulamalı çalışmaların artırılmasının tarımsal verimliliğe katkı sağlayacağını ifade eden Acar, hangi üründe hangi gübre ve ilaçların ne zaman ve ne miktarda kullanılması gerektiği konusunda teknik desteğin önemli olduğunu kaydetti.