Isparta Eğirdir'de motosiklet refüje çarptı, sürücü Oğuz Kaya yaralandı

Isparta Eğirdir'de motosiklet refüje çarptı, sürücü Oğuz Kaya yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında kontrolden çıkan motosiklet refüje çarpıp devrildi. Kazada yaralanan sürücü Oğuz Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin refüje çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Eğirdir Devlet Hastanesi altında meydana geldi. Oğuz Kaya, kullandığı 32 AFV 063 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarpıp, devrildi. Kazada yaralanan sürücü Oğuz Kaya olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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