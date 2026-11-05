Isparta Eğirdir'de TIR'ın dorsesi yan yattı, nohutlar başka TIR'a aktarıldı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, nohut yüklü TIR'ın dorsesi, keskin virajda yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda yan yattı. Devrilen dorsedeki nohutlar yola saçıldı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Eğirdir'de meydana geldi. Kayseri'den yüklediği nohutları Denizli'ye götürmek üzere yola çıkan Barış Basan yönetimindeki 20 AVB 280 plakalı TIR'ın dorsesi, keskin virajda yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, dorsedeki tonlarca nohut yola saçıldı.

Şoför Barış Basan, bölgede daha önce de kazalar meydana geldiğini duyduğunu belirterek, "Burada kazalar olduğunu duyuyordum. Burası keskin viraj, yağış da vardı. TIR'ımızın dorsesi yan yattı" dedi.

Kaza sonrası yola saçılan nohutlar, Denizli'den gelen başka bir TIR'a aktarıldı. Yan yatan dorse ise kurtarıcı aracıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.