Isparta Gelendost Belediye Başkanı İYİ Parti'den İstifa Etti - Son Dakika
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Isparta Gelendost Belediye Başkanı İYİ Parti'den İstifa Etti

Isparta Gelendost Belediye Başkanı İYİ Parti\'den İstifa Etti

Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, siyasi tercihlerde farklılık olmasına rağmen, halkına daha iyi hizmet verebilmek adına İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Özmen, ayrılışının ardından birliğe katkı sağlamak amacıyla önemli bir karar verdiğini belirtti.

20.01.2025 18:29  Güncelleme: 18:30
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(ANKARA) - Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Özmen, "Bu kararı alırken, ülkemizin bugün ihtiyaç duyduğu birliğe katkı sağlamak ve ilçemizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmak adına en doğru olanı yapmaya özen gösterdim. Söz konusu vatan ise siyasi tercihler farklılık gösterebilir, ancak halkımıza duyduğum sevgi ve hizmet aşkı çok daha fazla güçlenecektir" dedi.

Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Özmen'in paylaşımı şöyle:

"Gelendost'a hizmet etme onurunu yaşadığım bu süreçte, sizlerin güvenine layık olabilmek için gece gündüz çalıştım. Görev sürem boyunca ilçemizin sorunlarını çözmek ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. Ancak bugün, Gelendost'un geleceğine dair önemli bir kararımı siz değerli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. İlçemizde bütünleştirici ve kapsamlı bir birliktelik adına, mensubu olduğum İYİ Parti'den istifa etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı alırken, ülkemizin bugün ihtiyaç duyduğu birliğe katkı sağlamak ve ilçemizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmak adına en doğru olanı yapmaya özen gösterdim. Söz konusu vatan ise siyasi tercihler farklılık gösterebilir, ancak halkımıza duyduğum sevgi ve hizmet aşkı çok daha fazla güçlenecektir. Bu vesileyle, bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm teşkilat mensuplarına ve bana destek olan tüm Gelendost halkına teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde, Gelendost'umuzu daha güzel yarınlara taşıyacağımıza olan inancım tamdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Isparta Gelendost Belediye Başkanı İYİ Parti'den İstifa Etti - Son Dakika

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