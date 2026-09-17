Isparta Sütçüler'de kurt saldırısında 11 koyun öldü, 7 koyun yaralandı - Son Dakika
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Isparta Sütçüler'de kurt saldırısında 11 koyun öldü, 7 koyun yaralandı

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Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde kurtların saldırısına uğrayan sürüde 11 koyun öldü, 5'i gebe olmak üzere 7 koyun yaralandı. Sürü sahibi Eşref Kaçar, zararının büyük olduğunu belirterek kurtlara çözüm bulunmasını istedi.

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde kurtların saldırdığı sürüdeki 11 koyun öldü.

Olay, dün Sütçüler'e bağlı Yeşilyurt köyünün Ulupınar mevkisinde meydana geldi. Eşref Kaçar'a ait koyun sürüsü, kurtların saldırısına uğradı. Koyunlardan 11'i ölürken, 5'i gebe olmak üzere 7'si ise yaralandı. Sürü sahibi Eşref Kaçar, "1 koyunum kayıp. 9'unun ölüsünü buldum 2'sinden ise hiç iz yok. 7 koyunum yara almış. Bunlardan 5'i gebeydi. 2'sinin durumu ağır. Olay nedeniyle çok üzgünüm" dedi. Olayın ardından Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin tutanak tuttuğunu söyleyen Eşref Kaçar, "Zararım büyük. Ne yapacağımı bilmiyorum. Koyunlarım anaçtı ve ay sonunda doğurmaya başlayacaktı. Allah büyüktür diyecek bir şey yok. Yakında bu kurtlar evlerimize kadar girecek. Bir çözüm bulunsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YeşilyurtSütçülerIspartaGüncelÇevreDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: Isparta Sütçüler'de kurt saldırısında 11 koyun öldü, 7 koyun yaralandı - Son Dakika
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