Isparta Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 3 kişiyi ekipler kurtardı

Isparta Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 3 kişiyi ekipler kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'a giren 3 kişi, gece saatlerinde mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerince sabah kurtarılan 3 kişi, kontrol için hastaneye kaldırıldı.
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bulunan Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Yazılı Kanyon'a giren 3 kişi, gece saatlerinde mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin arama çalışması sonucu 3 kişi, sabah saatlerinde kurtarıldı.
Mahsur kalan kişiler, kontrol için sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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