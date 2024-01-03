Ispartalı umre kafilesi Arafat Dağı'nda Eğirdir Gölü için yağmur duası etti

ISPARTA - Umre ziyaretleri için Mekke'ye giden Ispartalı kafile, Arafat Dağı'nda kuraklıkla mücadele eden Eğirdir Gölü için yağmur duası etti.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan "Yedi renkli göl" olarak bilinen ve son yıllarda yaşanan kuraklık problemleri yaşayan Eğirdir Gölü için 59 kişilik Ispartalı kafile Mekke'de bulunan Arafat Dağı'nda yağmur duası etti. Geçtiğimiz haftalarda Umre ziyaretleri için Mekke'ye giden kafile, kuraklıkla mücadele eden Eğirdir Gölü için Emekli İmam Arif Eroğlu eşliğinde ellerini semaya açtı.