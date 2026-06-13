İspir Akademi Açıldı - Son Dakika
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İspir Akademi Açıldı

İspir Akademi Açıldı
13.06.2026 20:41
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İspir'de Ülkü Ocakları'nın desteklediği akademi, gençlere eğitimde avantaj sağlayacak.

Erzurum'un İspir ilçesinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) desteğiyle İspir Akademi'nin açılışı yapıldı.

Programa katılan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, akademi ile İspirli gençlere hizmet sunmanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

Yıldırım, akademi sayesinde eğitim gören gençlerin hem derslerinde hem de sınavlarında büyük avantaj sağlayacağını dile getirdi.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun da ilçede eğitime yönelik önemli bir başarıya imza attıkları ifade ederek, öğrencilere LGS ve YKS sınavları öncesi moral olması adına konser düzenlediklerini belirtti.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ise, gençlerin ilimle, teknolojiyle, sanatla ve sporla en iyi şekilde yetişmeleri tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından dualarla açılışı yapılan akademiyi gezen Yıldırım, Coşkun ve Yurdagül buradaki öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çekildi.

Daha sonra sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi.

Kaynak: AA

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