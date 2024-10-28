Erzurum'un İspir ilçesinde Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla çelenk sunma programı yapıldı.
İspir Hükümet Meydanı'nda düzenlenen programda, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Osman Karaca ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Son Dakika › Güncel › İspir'de Cumhuriyet Bayramı Kutlaması - Son Dakika
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