Erzurum'un İspir ilçesinde dereye düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kırsal Çatakkaya Mahallesi'nde Köksal D. (67) dengesini kaybederek dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dereden çıkarılan Köksal D, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › İspir'de Dereye Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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