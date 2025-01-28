İspir'de Vaşak Görüntülendi

İspir'de belgeselleri aratmayan görüntüler: Nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi
ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde yiyecek bulmak için köye inen vaşak cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İspir ilçesi Yedigöl Mahallesi'nde yaşayan profesyonel dağcı Bülent Erkan, köy kırsalına kadar gelen Vaşak'ı an ve an görüntüledi. Belgesellerin aratmayan görüntülerde arazide yiyecek arayan Vaşak, uzun süre arazide dolaştı.
Dakikalarca Vaşak'ı görüntüleyen Bülent Erkan, nesli tükenmekte olan vaşakı ilk kez bu kadar uzun süre ile gözlemleyebildiği için mutlu olduğunu söyledi.
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