İsrail, 2 Ürdünlü Aktivisti Serbest Bıraktı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve İsrail tarafından alıkonulan 2 Ürdünlü aktivistin ülkelerine döndüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili bilgi verildi.
Küresel Sumud Filosu'nda yer alan iki Ürdün vatandaşının, Vadi Araba Sınır Kapısından ülkeye döndüğü kaydedildi.
İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken saldırı düzenlemiş ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoymuştu.
Aralarında 78 Türk katılımcının da yer aldığı aktivistler, dün İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na getirilmiş, gece saatlerinde de Negev Çölü'ndeki Ketziot Hapishanesi'ne götürülmüştü.
