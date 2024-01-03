İsrail, 2023 yılında 11 bin Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin 2023 yılında yaklaşık 11 bin Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetiyle ortak yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "İsrail askerleri, 2023 yılında Batı Şeria ve Kudüs'te ayrıca 7 Ekim öncesi Gazze'de 11 bin Filistinliyi gözaltına aldı." denildi.

Bunlardan 300'ünü kadınların, 1085'ini çocukların oluşturduğu ifade edilen açıklamada, bu sayının Gazze'de 7 Ekim sonrası alıkonulanları kapsamadığı aktarıldı.

"Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den sonra 5 bin 500 kişinin gözaltına alındığı" kaydedilen açıklamada, bu rakamın da Gazze Şeridi'nde 7 Ekim sonrası alıkonulanları kapsamadığının altı çizildi.

Gazze'de 7 Ekim'den sonra alıkonulanların sayısına ilişkin henüz net veriler elde edilemediğini kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.