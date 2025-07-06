İsrail 54 Bin Harediye Askerlik Celbi Gönderecek - Son Dakika
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İsrail 54 Bin Harediye Askerlik Celbi Gönderecek

06.07.2025 21:27
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İsrail ordusu, 54 bin Ultra Ortodoks Yahudi'ye kademeli askerlik celbi gönderecek.

İsrail ordusunun, temmuz ayı sonuna kadar kademeli olarak 54 bin Ultra Ortodoks Yahudi'ye (Haredi) askerlik celbi göndereceği bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, 2025 yılı boyunca Haredilerin askere alımına ilişkin çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, askere alım sürecinin tamamlanması için Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencisi statüsünü kaybetmiş 54 bin Haredi'ye temmuz boyunca birkaç aşamadan oluşacak şekilde askerlik celbi gönderileceği belirtildi.

Askerlikten kaçanlara karşı önlemlerin yoğunlaştırılmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, Haredilerin İsrail ordusuna uyum sağlaması için ek programlar geliştirme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Böylece askerlik celbi gönderilen Haredi sayısı 80 bine yaklaşacak.

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, orduya katılan Ultra-Ortodoks Yahudilerin oluşturduğu Haredi Tugayı'nı ziyaret ettiği bildirildi.

Zamir, ziyaretinde Haredilerin orduya katılmasının önemine işaret ederek İsrail ordusunun hizmet etmenin onların hayat tarzıyla bir çelişki barındırmadığını ileri sürdü.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyordu.

İsrail'in başta Gazze Şeridi olmak üzere 7 Ekim 2023'ten itibaren bölgede yükselen saldırganlığı nedeniyle asker ihtiyacının artmaya başlamasıyla Haredilerin askere alınması konusu gündeme gelmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten yaklaşık 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.

Ultra Ortodoksların askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları meclisi boykot etmeye başlamış ve meclisin fesih oylamasına kadar varan bir siyasi krize neden olmuştu.

Sorunun çözülememiş olmasına rağmen fesih oylamasında yeterli çoğunluk sağlanamamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail 54 Bin Harediye Askerlik Celbi Gönderecek - Son Dakika

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