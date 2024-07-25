İsrail, 7 Ekim'den Bu Yana 91 Filistinli Gazeteciyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail, 7 Ekim'den Bu Yana 91 Filistinli Gazeteciyi Gözaltına Aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 91 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldığını bildirdi. Gözaltına alınan gazeteciler arasında 6'sı kadın olmak üzere toplamda 53 gazeteci hala gözaltında bulunuyor. Ayrıca, İsrail'in son 24 saat içinde Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlarda en az 22 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise 7 Ekim'den bu yana 9 bin 800 Filistinli gözaltına alındı.

25.07.2024 15:01
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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana 91 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldığını bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde gazeteci Hazim Nasır'ın gözaltına alınmasıyla İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinli gazetecilerin sayısının 91'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 6'sı kadın 53 gazetecinin hala gözaltında olduğu, bunlardan 16'sının ise Gazze Şeridi'nden olduğu ifade edildi.

İsrail'in idari tutukluluk uygulaması kapsamında 17 gazetecinin de hapiste olduğunu açıklayan Filistinli örgüt, İsrail'in son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlarda dün akşamdan bu yana en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığını kaydetti.

Filistin Esirler Cemiyetine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 9 bin 800 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, 7 Ekim'den Bu Yana 91 Filistinli Gazeteciyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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