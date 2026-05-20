İsrail 7 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 7 Filistinliyi serbest bıraktı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in serbest bıraktığı 7 Filistinlinin, ICRC ekipleri tarafından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştırıldığı belirtildi.

Filistinlilerin Gazze'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildikleri aktarılan açıklamada, ICRC'nin 7 kişinin aileleriyle buluşmalarına yardımcı olduğu ifade edildi.

İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinlilerin ne zamandır alıkonulduğu ve mevcut sağlık durumlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

"Hapishanede hayatımda görmediğim işkencelere maruz kaldım"

Serbest bırakılan Filistinlilerden Subhi Serhan, AA'ya yaptığı açıklamada, "İşkence gördük ancak Allah'a hamd olsun geri dönebildik." dedi.

İsrail'in kendilerini alıkoyduğu süre boyunca günde 3 kez az miktarda yoğurt yiyebildiklerini anlatan Serhan, şeker ve tansiyon gibi birçok rahatsızlığı olduğunu da ifade etti.

Serhan, "Hapishanede hayatımda görmediğim işkencelere maruz kaldım. Çocuklarıma, eşime ve aileme kavuşmam dünyalara bedel. Allah'a hamd olsun." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti bilinmiyor.