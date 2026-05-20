İsrail 7 Filistinliyi Serbest Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail 7 Filistinliyi Serbest Bıraktı

20.05.2026 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'den alıkoyduğu 7 Filistinliyi serbest bıraktı. ICRC ekipleri, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden onları Gazze'ye ulaştırdı. Serbest bırakılanlardan Subhi Serhan, hapishanede işkence gördüğünü ve az miktarda yoğurtla beslendiğini belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 7 Filistinliyi serbest bıraktı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in serbest bıraktığı 7 Filistinlinin, ICRC ekipleri tarafından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştırıldığı belirtildi.

Filistinlilerin Gazze'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildikleri aktarılan açıklamada, ICRC'nin 7 kişinin aileleriyle buluşmalarına yardımcı olduğu ifade edildi.

İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinlilerin ne zamandır alıkonulduğu ve mevcut sağlık durumlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

"Hapishanede hayatımda görmediğim işkencelere maruz kaldım"

Serbest bırakılan Filistinlilerden Subhi Serhan, AA'ya yaptığı açıklamada, "İşkence gördük ancak Allah'a hamd olsun geri dönebildik." dedi.

İsrail'in kendilerini alıkoyduğu süre boyunca günde 3 kez az miktarda yoğurt yiyebildiklerini anlatan Serhan, şeker ve tansiyon gibi birçok rahatsızlığı olduğunu da ifade etti.

Serhan, "Hapishanede hayatımda görmediğim işkencelere maruz kaldım. Çocuklarıma, eşime ve aileme kavuşmam dünyalara bedel. Allah'a hamd olsun." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti bilinmiyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail 7 Filistinliyi Serbest Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Tottenham yine kaybetti Küme düşmemeleri için son bir şansları var Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var
Erzurum’da bir kişi cami önünde ölü bulundu Erzurum'da bir kişi cami önünde ölü bulundu
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var

20:26
Atatürk’e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
20:20
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
19:43
Taraftarlar bu isme çıldıracak Dursun Özbek’ten unutulmayacak seçim hediyesi
Taraftarlar bu isme çıldıracak! Dursun Özbek'ten unutulmayacak seçim hediyesi
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 21:02:22. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail 7 Filistinliyi Serbest Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.