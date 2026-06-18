İsrail, AB İlişkilerini Askıya Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, AB İlişkilerini Askıya Aldı

18.06.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın apartheid benzetmesini yalanlamaması nedeniyle ilişkileri kesti.

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın İsrail'i "apartheid" rejimiyle karşılaştırdığı iddialarını yalanlamaması nedeniyle diplomatik ilişkileri askıya aldığını açıkladı. Sa'ar, Kallas'ın diyalog çağrısına "İftirayı ya üstlenin ya reddedin" yanıtını verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar, "Kallas'ın Meksika ziyareti sırasında İsrail'i geçmişteki ırkçı Güney Afrika rejimiyle (apartheid) kıyasladığı yönündeki iddialara net bir yalanlama getirmemesi üzerine, AB Yüksek Temsilcisi ile tüm diplomatik ilişkileri kestiğini" duyurdu.

SA'AR: "KALLAS İLE TÜM İLETİŞİMİ KESİYORUM"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın uzun süredir İsrail'e karşı "saplantılı ve adaletsiz" bir tutum içinde olduğunu savunarak tepki gösterdi. Sa'ar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kaja Kallas, bir süredir İsrail Devleti'ne karşı takıntılı ve utanç verici bir adaletsizlikle hareket etmektedir. Son olarak Meksika ziyareti sırasında İsrail'i Güney Afrika'da hüküm sürmüş ırkçı apartheid rejimiyle karşılaştırdığı kamuoyuna duyuruldu. Bugüne kadar kendisinden herhangi bir yalanlama, açıklama veya yanıt gelmemiştir. İsrail Dışişleri Bakanı olarak, Orta Doğu'nun tek demokrasisine yönelttiği bu kan iftirasını geri alana kadar Bayan Kallas ile tüm iletişimi kesmekten başka çarem kalmamıştır."

KALLAS'TAN "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" VE "DİYALOG" YANITI

İsrail'in ilişkileri kesme kararına sosyal medya üzerinden yanıt veren AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise "diplomasi ve diyalog" vurgusu yaparak, "AB'nin resmi politikasını" hatırlattı. Kallas, Sa'ar'a hitaben şunları kaydetti:

"Sevgili Gideon, bildiğiniz üzere AB ve İsrail'i bir araya getiren pek çok şey var. Diyaloğumuzu değerli buluyorum ve saygılı, yapıcı bir şekilde devam etmeye açığım. Diyalog, özellikle farklılıklar ortaya çıktığında diplomasinin temelidir. Orta Doğu'ya barışı getirmek için iki devletli çözüm hala tek uygulanabilir yoldur. AB, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerini kınamış ve bu yerleşimlerin o hedefe ulaşmayı giderek zorlaştırdığını belirtmiştir. Bu, AB'nin tutumudur."

"SÖYLEDİYSENİZ ARKASINDA DURUN, SÖYLEMEDİYSENİZ REDDEDİN"

Kaja Kallas'ın İsrail'in yerleşim politikalarını eleştiren ancak kendisine atfedilen "apartheid" (ırk ayrımcılığı) suçlamasına doğrudan değinmeyen açıklamaları, Tel Aviv hattında krizi derinleştirdi. Kallas'ın yanıtına da tepki gösteren Sa'ar, "Eğer bu iğrenç ve iftiracı beyanları gerçekten yaptıysanız arkasında durun, yapmadıysanız bunu açıkça reddedin" çağrısında bulundu.

"Kallas'ın açıklamalarında iddiaları reddetmekten veya kınamaktan kaçınmasının her şeyi anlattığını ve bu ifadelerin AB'nin resmi tutumunu da yansıtmadığını" savunan Bakan Sa'ar, "Bu belirsizlik bulutu ortadan kaldırılana kadar AB ile olan iletişimi kesme kararlarının arkasında duracaklarını" vurguladı."

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, AB İlişkilerini Askıya Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep’te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Michael Jackson’un eski eşinin son hali dikkat çekti Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
G7’de “Beyrut“ çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı

16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
15:35
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 16:45:28. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, AB İlişkilerini Askıya Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.