İsrail, ABD'nin askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararından hayal kırıklığı yaşadı - Son Dakika
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İsrail, ABD'nin askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararından hayal kırıklığı yaşadı

İsrail, ABD\'nin askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararından hayal kırıklığı yaşadı

İsrail'in ABD'nin askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararına hayal kırıklığıyla tepki gösterdiği belirtildi. İsrail yetkilileri, bu kararın İsrail'in güvenliği açısından önemli olduğunu vurgulayarak, silah ve mühimmat üretiminde bağımsızlığın sağlanması gerektiğini ifade etti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise İsrail'e yapılacak silah sevkiyatının değerlendirme sürecinde olduğunu ve bazı sevkiyatların askıya alındığını doğruladı.

08.05.2024 23:29
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İsrail, ABD'nin kendisine askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararından duyduğu "hayal kırıklığını" dile getirdi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, konuya ilişkin Israel Hayom gazetesine açıklamada bulundu.

Erdan, ABD yönetiminin İsrail'e askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararının büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de aynı gazeteye yaptığı açıklamada, silah ve mühimmat üretiminde bağımsızlığın İsrail'in güvenliği açısından ciddi önem taşıdığını dile getirdi.

Cohen, "Savaşın bitmesini beklememize gerek yok, acilen harekete geçerek mevcut firmalarda üretim sistemlerini kurmalı, silah ve mühimmat üretecek yeni savunma firmaları oluşturmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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