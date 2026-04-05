İsrail-ABD Ortak Operasyonu: İran'dan Pilot Kurtarıldı
05.04.2026 16:14
İsrail Savunma Bakanı Katz, düşürülen F-15E uçağının ikinci pilotunu kurtarmak için ABD ile işbirliği yapıldığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonunun ABD-İsrail işbirliğiyle yapıldığına işaret etti.

Katz, İsrail ordusunun komuta kademesi ve diğer üst düzey güvenlik yetkililerin katıldığı bir durum değerlendirme toplantısı yaptı.

İsrail Savunma Bakanı, İran'da düşürülen "ABD savaş uçağının ikinci pilotun kurtarılmasına" ilişkin "Bu, en karmaşık anlarda bile İsrail ile ABD arasındaki sıkı işbirliğinin bir başka göstergesidir." diyerek pilotun "kurtarma operasyonunda" ABD'ye destek verdiklerini iddia etti.

İran'a düzenlenen saldılar hakkında da bilgi paylaşan Katz, İsrail ordusunun dün İran'da petrokimya endüstrisinin merkezi tesislerini hedef aldığını kaydederek bu saldırıların geçen hafta çelik fabrikalarına yapılan saldırıların devamı niteliğinde olduğunu ileri sürdü.

Katz, petrokimya endüstrisinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na son iki yılda yaklaşık 18 milyar dolar gelir sağladığını ve balistik füze üretimine doğrudan hizmet ettiğini savundu.

İran'ı misillemelerine devam etmesi durumunda "ağır bedel ödemekle" tehdit eden İsrail Savunma Bakanı, İran'ın tüm bölgelerinde güvenlik ve stratejik hedeflere saldıracaklarını ileri sürdü.

ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.

Operasyon sırasında ABD ile İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilmişti.

ABD Başkanı Donal Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.

İran Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." demişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Pilot, İran, Son Dakika

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
