Lapid: Askeri baskı esirleri öldürüyor

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İsrail'de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, hükümetin "askeri baskı" diye söz ettiği şeyin Gazze'deki Filistinli grupların elinde tuttuğu İsrailli esirleri geri almayı sağlayamadığını, bilakis esirleri öldürdüğünü söyledi.

İsrail 103 FM radyosuna konuşan Lapid, Gazze'de esirlerin kurtarılmasına ilişkin İsrail hükümetinin "askeri çözüm" ısrarını eleştirdi.

Lapid, "Hangi askeri baskı? Gazze'de büyük bir operasyon görüyor muyuz? Durdurun ve kaçırılanlar (esirler) için bir anlaşma yapın. Gazze'deki esirleri askeri baskı öldürmüştür" dedi.

Ulusal birlik hükümet kurulması çağrılarına ilişkin Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bunu istemediğini, kendisinin ise 7 Ekim'de basın toplantısında ulusal birlik hükümeti kurulması teklifinde bulunduğunu hatırlattı.

Netanyahu'nun bizzat kendisinin başında bulunduğu hükümeti istediğini dile getiren Lapid, "Ben Gvir ve Smotrich ile hükümet kurmak Netanyahu'ya dayatılmadı" ifadelerini kullandı.

Lapid, saldırıların sonrasına ilişkin, Filistin yönetiminden çok sınırlı bir kısma ihtiyaç duyacaklarını ancak, kimsenin Filistin yönetiminin bu dönemin bir parçası olmasını istemediğini savundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı da eleştiren Lapid, "Ebu Mazin (Mahmud Abbas) 7 Ekim'i açık bir şekilde kınamadı" dedi.