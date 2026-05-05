İsrail Aşdod'da Sığınakları Açtı

05.05.2026 18:37
Aşdod, İran'ın olası misillemelerine karşı sığınakları açarak güvenlik önlemlerini artırdı.

İsrail'in Aşdod Belediyesi, Tel Aviv ve Washington'un muhtemel saldırılarına karşı İran'ın misilleme yapabileceği endişesiyle sığınakları açtı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Aşdod Belediyesi, "güvenlik durumundaki gerilim sonrasında" sığınakların açılması kararı aldı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, bu adımın yalnızca iç hazırlık seviyesini artırmaya yönelik olduğu ve İsrail ordusunun talimatlarında "herhangi bir değişiklik" bulunmadığı belirtildi.

İsrail'in orta kesiminde yer alan Rişon Leziyon şehrinin Belediye Başkanı Raz Kinstlich da "yüksek teyakkuz halinde" olduklarını söyledi.

"Tüm sığınaklarda kapsamlı bir denetim" yaptıklarını belirten Kinstlich, şehirdeki 259 bin nüfusun yaklaşık 50 bininin "herhangi bir korumaya sahip olmadığı" uyarısında bulundu.

İsrail'in Aşdod Limanı ve şehri, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrasında İran'ın misillemeleri ve Hizbulah'ın saldırılarının hedefi olmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'a yönelik dün düzenlenen ve İran'dan yapıldığı iddia edilen saldırıların ardından İsrail ordusunun yüksek alarm düzeyine geçtiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

