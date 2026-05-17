İsrail Askeri Çocukları İHA ile Takip Etti
İsrail Askeri Çocukları İHA ile Takip Etti

17.05.2026 00:34
Gazze'de İsrail ordusuna ait İHA, 2 Filistinli çocuğu takip etti; akıbetleri belirsiz.

İsrail ordusuna bağlı Kvir Tugayı'nda görev yaptığı belirtilen bir asker, Gazze Şeridi'nde 2 Filistinli çocuğu kuadkopter tipi bir insansız hava aracıyla (İHA) takip edip hedef aldıkları anların görüntüsünü paylaştı.

İsrailli askerin sosyal medya hesabından paylaştığı kayıtta, 2 Filistinli çocuğun Gazze'de yıkıntılar arasındaki bir yolda yürüdükleri görülüyor.

İsrail ordusuna ait bir İHA tarafından takip edilen çocuklar bombayla hedef alınıyor.

Filistinli çocukların saldırıdan kurtularak bölgeden kaçmaya çalıştığı İsrail askerinin İHA kamerasına yansıyor.

Görüntülere göre çocuklar ilk saldırıdan kurtulurken, takip devam ediyor.

Çocukların akıbetine ilişkin henüz kesin bilgi bulunmadığı belirtildi.

Gazze'de kaydedilen görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 870 kişi öldü, 2543 kişi yaralandı, 771 kişinin cansız bedeni de enkaz altından çıkarıldı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 757'ye ulaşırken, yaralı sayısının 172 bin 645'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA

