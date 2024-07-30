İsrail Askeri, Filistinlilere İstismar ve Şiddet İddianamesi Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Askeri, Filistinlilere İstismar ve Şiddet İddianamesi Düzenledi

İsrail ordusu, bir İsrailli askerin alıkonulan Filistinlilere istismar ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle iddianame düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, askerin alıkonulanlara copla ve kişisel silahıyla şiddet uyguladığı ve bu görüntüleri video kaydına aldığı belirtildi. İsrail'in güneyinde bulunan Sde Teiman gözaltı merkezinde ise alıkonan Gazzelilerin işkencelere maruz kaldığı iddiaları gündeme gelmişti.

30.07.2024 20:31
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İsrail ordusu, askeri savcının bir İsrailli asker hakkında alıkonulan Filistinlilere pek çok kez istismarda bulunduğu ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle iddianame düzenlediğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bu yıl şubat ve haziran ayları arasında alıkonulan Filistinlilere yönelik uyguladığı istismar ve gösterdiği şiddet gerekçesiyle bir yedek asker hakkında iddianame düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu askerin alıkonulanların güvenliğinden sorumlu olduğu halde ve alıkonulanlardan herhangi bir tehdit yönelmemesine rağmen birkaç olayda kendisine emanet edilen tutuklulara karşı "ağır şiddet" uyguladığı kaydedildi.

Söz konusu askerin kelepçeli ve gözleri bağlı şekilde alıkonulan Filistinlilere copla ve kişisel silahıyla şiddet uyguladığı belirtilen açıklamada, askerin, bu şiddet ve istismar görüntülerini video kaydına aldığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu olayın, dün Sde Teiman gözaltı merkezinde ortaya çıkan olaylardan bağımsız olduğu bildirildi.

İsrail askeri mahkemesi, bugün erken saatlerde Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezinde Filistinli esire cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 9 askerin davasını görüşmüştü.

Aşırı sağcı gruplar ise askeri savcılığı protesto etmişti.

Ne olmuştu?

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla 9 İsrail askerini gözaltına almak üzere Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucunda olaylar çıkmıştı.

İsrailli aşırı sağcı siyasetçiler, yüzü maskeli ve silahlı askerler ve aşırı sağcı fanatik gruplar, askeri üsse baskın düzenlemişti. Benzer gruplar akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu üsse zorla girmişti.

Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askeri, Filistinlilere İstismar ve Şiddet İddianamesi Düzenledi - Son Dakika

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