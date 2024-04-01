81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İsrail askeri Gazze Şeridi'nde öldü - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

İsrail askeri Gazze Şeridi'nde öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü açıkladı. 77. Tabur'da görev yapan Çavuş Nadav Kohen'in (20) Gazze Şeridi'nin güneyinde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıların başladığı tarihten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 600'e yükseldi.

01.04.2024 10:01  Güncelleme: 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü açıkladı.

Ordunun internet sitesinden yapılan açıklamada, 77. Tabur'da görev yapan Çavuş Nadav Kohen'in (20) Gazze Şeridi'nin güneyinde yaşanan çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Açıklamada, çatışmanın ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600'e yükseldi.

Aynı dönemde 1545'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 3 bin 181 İsrail askeri de yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askeri Gazze Şeridi'nde öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçları yarın başlıyor
    10:26 Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçları yarın başlıyor

    Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, yarın oynanacak 4 maçla başlayacak. İstanbulspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan haftanın açılış maçı olacak. Hafta, 4 Nisan Perşembe günü yapılacak 2 mücadeleyle tamamlanacak.

  • İsrail bombardımanında çadırlara saldırı: 4 ölü, 17 yaralı
    10:26 İsrail bombardımanında çadırlara saldırı: 4 ölü, 17 yaralı

    Gazze Şeridi'ndeki El Aksa Hastanesi'nin çadırlarına İsrail tarafından düzenlenen bombardımanda en az 4 Filistinli öldü, 17 kişi yaralandı. Saldırıda çadırların alev alışını gösteren bir video sosyal medyada paylaşıldı. Hamas yönetimi ise İsrail'i kınayarak uluslararası ve bölgesel kuruluşlara suçu kınamaları çağrısında bulundu.

  • Denizli'de CHP 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini Önde Tamamladı
    10:25 Denizli'de CHP 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini Önde Tamamladı

    Denizli'de yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, CHP 15, AK Parti 3 ve YRP 1 seçim merkezinde önde tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi.

  • Edirne'de 5 Akaryakıt İstasyonu Denetimler Sonucunda Geçici Olarak Kapatıldı
    10:21 Edirne'de 5 Akaryakıt İstasyonu Denetimler Sonucunda Geçici Olarak Kapatıldı

    Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, 5 akaryakıt istasyonunun 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet ettiği tespit edildi. Bu istasyonlar eksiklikleri giderilene kadar mühürlendi ve 2 istasyona ise ihtar verildi. Denetim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

  • Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonu: 347 Bin 340 Makaron Ele Geçirildi, 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
    10:21 Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonu: 347 Bin 340 Makaron Ele Geçirildi, 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Kırklareli'nde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 347 bin 340 makaron, 964 kilogram tütün, 30 şişe kaçak içki, sigara sarma makinesi, 5 gümrük kaçağı cep telefonu ve 20 kulaklık ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

  • Akşener görevi bırakıyor mu? Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi
    10:18 Akşener görevi bırakıyor mu? Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi

    31 Mart seçim sonuçlarındaki başarısızlığın ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz istifa ederken, Meral Akşener'i de istifaya davet etmişti. Eski İYİ Partili İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise Akşener'in kurultay kararı aldığını iddia etmişti. Akşener'in bugün saat 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

  • Bursa'da Mustafa Bozbey Büyükşehir Belediye Başkanı Seçildi
    10:16 Bursa'da Mustafa Bozbey Büyükşehir Belediye Başkanı Seçildi

    31 Mart yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey yüzde 47.60 oy oranıyla seçildi. CHP 6 ilçe, AK Parti 9 ilçe, İYİ Parti ise 2 ilçede ipi göğüsledi.

  • Ünlü isimlerin siyaset karneleri! İşte aldıkları oy oranları
    10:10 Ünlü isimlerin siyaset karneleri! İşte aldıkları oy oranları

    Türkiye'de yapılan yerel seçimlerde birçok ünlü isim aday oldu. Mesut Yar, CHP ve MHP adaylarının gerisinde kaldı. Lâl Denizli, Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı seçildi. Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi Başkanı oldu. Davut Güloğlu, Düzce'de ikinci sırada yer aldı. Hakan Peker, Safranbolu'da beşinci sırada yer aldı. Nasuh Mahruki, Beşiktaş'ta ikinci sırada yer aldı. İrfan Değirmenci, Ankara Çankaya'da yüzde 6 oy aldı.


09:28 AK Parti’nin kalesi Üsküdar CHP’ye geçti Sinem Dedetaş 23 bin oy fark atmayı başardı AK Parti'nin kalesi Üsküdar CHP'ye geçti! Sinem Dedetaş 23 bin oy fark atmayı başardı
09:17 Türkiye’nin 6 ili kıl payı farkla el değiştirdi Türkiye'nin 6 ili kıl payı farkla el değiştirdi
08:26 Özel’in yüzünü güldüren harita CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı Özel'in yüzünü güldüren harita! CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı
07:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koydu
18:18 Sandıkların yüzde 99’undan fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 99'undan fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
10:10 Ünlü isimlerin siyaset karneleri İşte aldıkları oy oranları Ünlü isimlerin siyaset karneleri! İşte aldıkları oy oranları
09:53 Keçiören Belediyesi CHP’ye geçti, Turgut Altınok’un dev afişi indirildi Keçiören Belediyesi CHP'ye geçti, Turgut Altınok'un dev afişi indirildi
09:18 Seren Serengil’den Sinan Akçıl’ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın Seren Serengil'den Sinan Akçıl'ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın
07:20 Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı
07:09 Türkiye’deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı Türkiye'deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı
05:40 Haritayı kırmızıya boyadılar İşte CHP’nin aldığı iller Haritayı kırmızıya boyadılar! İşte CHP'nin aldığı iller
03:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan yerel seçim değerlendirmesi Cübbeli Ahmet Hoca'dan yerel seçim değerlendirmesi
01:24 Fatih Erbakan’dan yerel seçim değerlendirmesi: 2028’te hep birlikte iktidara yürüyeceğiz Fatih Erbakan'dan yerel seçim değerlendirmesi: 2028'te hep birlikte iktidara yürüyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 10:26:41. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail askeri Gazze Şeridi'nde öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement