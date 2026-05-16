İsrail Askeri Lübnan'da Öldürüldü

16.05.2026 22:13
Ateşkese rağmen Hizbullah'ın saldırısında bir İsrail askeri hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 20 oldu.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, cuma gerçekleşen saldırıda ölen askerin Yüzbaşı Maoz Israel Recanati olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda ölen askerin Golani Tugayı'nın 12. Taburu'nda bölük komutanı olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askerlerinin sayısı 20'ye yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
