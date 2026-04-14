İsrail Askeri Öldü, Yaralılar Var
İsrail Askeri Öldü, Yaralılar Var

14.04.2026 09:59
Lübnan'daki İsrail saldırılarında bir asker öldü, üç asker yaralandı; ölen asker sayısı 13'e yükseldi.

İsrail'in işgali genişletmek için karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde 1 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir askeri aracın devrildiği ileri sürüldü.

Açıklamada, askeri aracın devrilmesi sonucu Ayal Uriel Bianco isimli yedek askerin öldüğü, 1 yedek askerin orta, 2 yedek askerin ise hafif derecede yaralandığı ifade edildi.

Yaralı askerlerin tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Böylece İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 13'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 89 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

