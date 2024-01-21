İsrail askerinin cesedi Gazze Şeridi\'nde alıkonuldu

İsrail ordusu, 7 Ekim'de öldürülen bir İsrail askerinin cesedinin Gazze Şeridi'nde alıkonulduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin arasında sınıflandırılan Kurmay Çavuş Shay Levinson'ın (19) "7 Ekim olayları" sırasında öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "(Levinson'ın) Cesedi halen Gazze Şeridi'nde alıkonulmakta." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 195'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 532 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.