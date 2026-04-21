İsrail Askerinin Heykeli Parçalaması Tepki Çekti

Filistinli Hristiyanlar, Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde bir İsrail askerinin Hz İsa'yı simgeleyen heykeli parçalamasını "kışkırtıcı bir eylem" olarak nitelendirdi.

İsrail askerinin Hristiyan inancında kutsal kabul edilen çarmıha gerilmiş Hz İsa'yı simgeleyen heykeli parçalamasına yönelik tepkiler devam ediyor.

AA ekibi, Hristiyanlık inancına göre Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı dünyaya getirdiği yer olarak kabul edilen ve Hristiyan aleminin en kutsal mekanlarından Doğuş Kilisesi'ne ev sahipliği yapan işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Filistinli Hristiyanlara olayla ilgili mikrofon uzattı.

Beytüllahim kentinden Jack Jackman, İsrail askerlerinin çoğunun dini sembollere saygısı olmadığını söyledi.

Özellikle yeni nesil İsrail askerlerinin ayrım gözetmeksizin "her şeye karşı nefret dolu" tutumlarının olduğunu dile getiren Jackman, "Filistin Katolik Kilisesi'ne mensubum. Lübnan'da gördüğümüz olaylar; insanların öldürülmesi, kiliselerin yıkılması ve özellikle Hristiyanlık dinini simgeleyen sembollerin... (tahrip edilmesi), bunlar İsrail askerlerinin çoğunda bulunan bir karakter." diye konuştu.

Sadece uzun vadeli hedefleri ve dinlere karşı saygısızlıkları var

Özellikle Lübnan'daki Hristiyanların İsrail'in hedefinde olduğunu aktaran Jackman, "(İsrailliler) Dinlere saygı duyuyormuş gibi bir izlenim veriyorlar ama Orta Doğu, Filistin, Suriye veya Lübnan'daki Hristiyan varlığına düşmanlık ediyorlar. Özellikle Lübnan'daki Hristiyan halkı hedefte." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin Hristiyanlık dinine saygısının olmadığını tekrarlayan Jackman, "(İsrail) askerleri ve subayları; onların cahil olduklarını söyleyemeyiz, aksine yüksek düzey (bilgili) subaylar. Filistin, İsrail ve Orta Doğu'da Katolik Kilisesi'ni temsil eden Patriğin savaş bahanesiyle Kıyamet Kilisesi'ne girmesi engellendi. Tüm bu bahanelerin hiçbir gerçekliği yok. Sadece uzun vadeli hedefleri ve dinlere karşı saygısızlıkları var." şeklinde konuştu.

Dünya çapında bazı kiliselerin tutumunun İsrail hükümeti üzerinde bir tür caydırıcı etki oluşturduğunu belirten Jackman, Arap ülkelerinin de aynı tepkiyi göstermesi durumunda İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini engelleme konusunda caydırıcı olabileceğini kaydetti.

Kendini yüce ırk olarak gören düşmanının tanrını bu şekilde aşağılaması kışkırtıcı

Beyt Sahur kentinden Filistinli Hristiyan Şadi Ayad da İsrail askerinin Hz İsa'yı simgeleyen heykele yönelik saldırısının kışkırtıcı bir eylem olduğunu vurguladı.

İsrail askerlerinin diğer dinlerin sembollerine tahammül edemediğini belirten Ayad, "Hepimiz bu manzarayı gördüğümüzde çok üzüldük, ancak bu bizim için şaşırtıcı değil. Çünkü haç işareti onlara iki bin yıl önce işledikleri suçu hatırlatıyor ve bu yüzden bu işareti gördüklerinde öfkeleniyorlar." ifadelerini kullandı.

Netanyahu hükümetini "radikal, aşırı sağcı" şeklinde niteleyen Ayad, "Özgürlük, din özgürlüğü ve seyahat özgürlüğünün olduğunu iddia eden, her yeri işgal edip her yere bariyerler (kontrol noktaları) kuran işgalci bir devletin hükümeti nasıl demokrasi iddia edebilir? İnsanlara ekonomik ve dini açıdan baskılayan, Kıyamet Kilisesi'nde ibadeti engelleyen, Kudüs'ü ve kutsal mekanları ziyaret etmemizi engelleyen bir hükümet nasıl demokrasi olduğunu iddia edebilir?" sorularını yöneltti.

İsrail askerinin Hz İsa'yi simgeleyen heykele saldırısından bir Hristiyan olarak öfkelendiğini vurgulayan Ayad, "Herkesi kucakladığını iddia eden ama kendilerini diğerlerinden üstün, yüce bir ırk olarak gören, diğer insanları sadece kendilerine hizmet etmek için yaratılmış milletler olduğuna, yalnızca kendi varlıklarının asıl olduğuna inanan düşmanınız tarafından kutsalınızın bu şekilde aşağılandığını görmek kışkırtıcı bir duygu." ifadelerini kullandı.

-İsrail ordusu saldırıyı kabul etmiş, yetkililer ise özür dilemişti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli parçaladığına ilişkin fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek, olaya karışanlar hakkında işlem başlatılacağını bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar da ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım sitesindeki hesabında, İsrail ordusunun Hristiyan bir dini sembole yönelik saldırısının ciddi ve utanç verici olduğunu belirterek, "Bu olaydan dolayı özür diliyor ve duyguları incinmiş her Hristiyan'ın önünde başımızı eğiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu da söz konusu olay dolayısıyla üzüntü duyduğunu paylaşmış ve bu eylemi kınamıştı.