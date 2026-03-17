İsrail Askerleri 2 Filistinli Çocuğu Öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti kırsalında 2 Filistinli çocuğu öldürdüğü bildirildi.

Filistinli yerel kaynaklara göre, Ramallah'ın Sincil beldesinde İsrail askerlerinin, İsrail araçlarına taş attıkları gerekçesiyle açtığı ateş sonucu 16 ve 17 yaşlarında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, Sincil Kavşağı'nda vurulan çocuklara ilk yardım ekiplerinin ulaşmasını engellediği belirtildi.

Yerel kaynaklar ayrıca, İsrail askerlerinin hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazelerine el koyduğunu aktardı.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesaptan yapılan açıklamada, "Sincil yakınlarında ana yolda İsrail araçlarına taş atan 'teröristlerin' 636. Birliğe bağlı keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Açıklamada, İsrail araçlarına taş atan 3 kişinin tespit edildiği, keskin nişancıların ateşi sonucu 2 kişinin öldürüldüğü ve üçüncü kişinin yakalanması için operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1125'ten fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı, yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.