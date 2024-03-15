İsrail Askerleri Altında Filistinliler Ramazan Ayının İlk Cuma Namazını Eda Etti - Son Dakika
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İsrail Askerleri Altında Filistinliler Ramazan Ayının İlk Cuma Namazını Eda Etti

İsrail askerlerinin süngüleri altında, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde binlerce Filistinli, ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı. İsrail güçleri, camiye çıkan askeri kontrol noktalarında yoğun şekilde konuşlandı. Yahudi yerleşimciler ise caminin mülkiyetinin Yahudilere ait olduğu iddiasıyla Filistinlilerin ibadet etmesini engellemeye çalıştı. İsrail'in kısıtlamalarına rağmen binlerce Filistinli, camiye akın etti. İsrail'in kontrol noktalarını kapatarak ibadet edenlerin sayısını düşürdüğü belirtildi.

15.03.2024 17:15  Güncelleme: 17:17
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EL Binlerce Filistinli, ramazan ayının ilk cuma namazını, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde İsrail askerlerinin süngüleri altında eda etti.

İsrail güçleri, ramazanın ilk cumasında El Halil'in eski şehir bölgesinde ve camiye çıkan askeri kontrol noktalarında yoğun şekilde konuşlandı.

Yahudi yerleşimciler ise eski şehir bölgesindeki kontrol noktasında yolu keserek, caminin mülkiyetinin Yahudilere ait olduğu iddiasıyla Filistinlilerin buraya girip ibadet etmesinin engellenmesini istedi.

Tüm bu kısıtlamalara rağmen binlerce Filistinli, cuma namazı için camiye akın etti.

İsrail, kontrol noktalarını kapatarak ibadet edenlerin sayısını düşürdü

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kısıtlamalarına rağmen ramazanda ruhani bir hava yaşandıklarını söyledi.

Recebi, İsrail'in, eski şehirde bazı kontrol noktalarını kapattığını ve bu nedenle camide ibadet edenlerin sayısının üçte bire düştüğünü dile getirdi.

Harem-i İbrahim Camisi'nin, Mescid-i Aksa'nın "kardeşi" olduğunu ve caminin İslami kimliğinin muhafazası için buraya gelmenin önemini vurgulayan Recebi, İsrail'in, cami çevresindeki askerlerinin varlığını yoğunlaştırdığını, elektronik kapılar yerleştirdiğini ve kontrol noktalarını kapattığını kaydetti.

Tüm zorluklara rağmen camide namaz kılmak için koştular

El Halil'in güneyindeki Yatta beldesinden Ahmed Halil de İsrail'in kısıtlamaları ve kontrol noktalarına rağmen caminin Müslümanlara ait olduğunu vurgulamak için geldiklerini belirtti.

Gassan Sami ise Harem-i İbrahim Camisi'nin Müslümanların vicdanında yer aldığını ve tüm zorluklarına rağmen orada namaz kılmayı ve ibadet etmeyi ihmal etmelerinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Kusay Nassar da kontrol noktalarına büyük kısıtlamalar getirildiğini, elektronik kapılardan geçme ve kartlarını gösterme zorunluluğu olduğunu ifade etti.

Tüm bu zorlukların Müslümanların, camiye gelmelerini engellemek için uygulandığını aktaran Nassar, "Bu sene Mescid-i Aksa'da namaz kılmamıza engel oldular biz de buraya geldik." dedi.

Harem-i İbrahim Camisi

El Halil kentinin eski şehir bölgesinde İsrailli 1500 asker tarafından korunan 4 yasa dışı yerleşim biriminde yaklaşık 400 Yahudi yaşıyor.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu El Halil'in eski şehir bölgesinden Filistinli yaklaşık bin kişi kaçmak zorunda kaldı.

Altında Hazreti İbrahim mezarının olduğuna inanılan Harem-i İbrahim Camisi de El Halil'in eski şehir bölgesinde yer alıyor.

Harem-i İbrahim Camisi, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilerek ikiye bölündü.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Cami, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Altında Filistinliler Ramazan Ayının İlk Cuma Namazını Eda Etti - Son Dakika

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